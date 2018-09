Scontro frontale sulla tangenziale Sud

Tre persone ferite a Stezzano

Si tratta di un 31enne, di un 37enne e infine di un uomo di 57 anni. Come si può vedere dalla fotografia postata dalla pagina “Statale 42 Valcavallina Bg”, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Sul posto due ambulanze e un’automedica per prestare i primi soccorsi. Dalle prime informazioni nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code nel tratto tra Stezzano e Dalmine.

