Scontro tra due auto

Code sull’A4 a Dalmine Traffico in tilt sull’A4 all’altezza del casello di Dalmine per lo scontro tra due auto stamattina intorno alle 9.30.

Incidente nel tratto di autostrada tra Bergamo e Dalmine nella mattina di venerdì 5 ottobre, alle 9.30. Si tratta di uno scontro tra due auto che ha visto il coinvolgimento di tre persone. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, anche se i feriti non sarebbero gravi. Pesanti invece le conseguenze sul traffico in autostrada, in particolare al casello di Dalmine. Il traffico ha ripreso a circolare intorno alle 10.30 con regolarità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA