Sei pronto per addestrarti da Jedi?

All’Esselunga (con la spada laser) Hai un futuro come Jedi ma la tecnica è un po’ arrugginita e hai bisogno di consigli dai Cavalieri della Repubblica stellare? Nessun problema Esselunga cavalca la saga Star Wars e organizza una giornata di addestramento. Anche a Bergamo.

Nella nostra provincia i punti vendita prescelti da Esselunga sono quelli di Stezzano, in via Guzzanica dalle 14.30 alle 18.30 del 19 gennaio, e di Borgo Palazzo il 4 febbraio dalle 11.30 alle 18.30 : un’esperienza che permettere di far vivere ai bimbi appassionati di Star Wars - e futuri Jedi della Galassia - un’esperienza unica. Un vero e proprio pomeriggio di addestramento con in programma anche un’esibizione di spade laser. L’addestramento è riservato ai bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Esselunga ha anche realizzato una App «Rollinz 2.0» per giocare nei 12 pianeti della saga e completare tutte le missioni galattiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA