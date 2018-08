Seriate, arrestato spacciatore 22enne

Nascondeva la droga negli slip I carabinieri lo hanno fermato nel pomeriggio di venerdì 10 agosto.

Nel pomeriggio di venerdì 10 agosto, in Corso Roma a Seriate, i militari della Tenenza carabinieri di Seriate, hanno arrestato in flagranza di reatoun giovane di 22 anni, italiano pluripregiudicato e disoccupato, già noto alla Forze dell’Ordine. Il ragazzo aveva circa 30 grammi di hashish negli slip. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire anche altri 60 grammi all’interno di una cassaforte a muro.Il 22enne andrà sabato mattina in giudizio in direttissima.

