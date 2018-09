Seriate, camion danneggia ponte ferrovia

Via Paderno chiusa, traffico in tilt L’incidente verso le 16.45, sul posto forze dell’ordine e tecnici per verificarne la stabilità. Traffico in tilt.

Traffico in tilt a Seriate tra via Roma via Paderno per la chiusura di un senso del sottopasso che dall’ospedale Bolognini porta verso la rotonda che incrocia via Roma. Dalle prime informazioni sembra che un mezzo pesante che caricava una benna abbia urtato il ponte facendo cadere a terra dei calcinacci e danneggiandolo. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e tecnici per verificare la stabilità e la sicurezza della struttura. Il traffico nella zona è andato in tilt. regolare invece il traffico ferroviario.

Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA