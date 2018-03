Seriate, degrado in via Nazionale

Pulizie e barriera vicino alla ferrovia Il Comune sgombera la scarpata dai rifiuti e mette una barriera

per impedire l’accesso.

Rifiuti di ogni genere, tracce di bivacchi di fortuna usati da sbandati e come giacigli per prostitute e clienti: il degrado ha invaso da tempo un tratto di via Nazionale fra Seriate e Pedrengo, lungo la scarpata della ferrovia della tratta Bergamo-Rovato: il Comune di Seriate, con il personale di Aprica, ha provveduto a un’opera di bonifica, ma i problemi che sono a monte dei rifiuti non sembrano completamente risolti. Operai, con attrezzature e camioncini per la pulizia e il trasporto rifiuti, hanno sostato una giornata, nel tratto di via Nazionale, per ripulire la scarpata.

