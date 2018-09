Seriate, incidenti stradali in calo

La più pericolosa è via Nazionale Incidenti in calo a Seriate. Non ci sono stati morti, ma tra i feriti figura un ragazzo travolto mentre attraversava a piedi via Italia e finito in prognosi riservata.

Il report da gennaio ad agosto della Polizia locale di Seriate al comando di Giovanni Vinciguerra presenta una mappa degli incidenti spalmati su tutta la città, in 45 strade diverse. Quella con il maggior numero di incidenti rilevati dalla Polizia locale è via Nazionale con le sue intersezioni: 8 incidenti, 4 con feriti, 4 senza feriti. Tutti i numeri su L’Eco di Bergamo in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA