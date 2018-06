(Foto by Vezzoli Facebook)

Il cumulo di rifiuti abbandonati a Seriate (Foto by Vezzoli Facebook)

Seriate si sveglia con i rifiuti per strada

«Li getteremo nel giardino dell’incivile» In un post su Facebook il primo cittadino Cristian Vezzoli, chiede la collaborazione ai suoi cittadini per individuare gli incivili che nella notte tra lunedì e martedì hanno abbandonato i rifiuti a bordo di una strada.

«Saremo ben lieti di gettare con soddisfazione la spazzatura abbandonata nel giardino dell’incivile!» con questo messaggio, il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli esprime tutta la sua rabbia e il suo disappunto per quello che è successo nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 giugno a Seriate. Qualcuno ha scaricato un cumulo di spazzatura a bordo di una strada, incurante delle conseguenze del suo gesto e anche delle foto trappole disseminate sul territorio proprio per disincentivare questo fenomeno deprecabile.

Vezzoli chiede la collaborazione dei suoi concittadini nell’individuazione dell’autore del gesto con un post su Facebook: «Di notte mentre si riposa c’è sempre qualche “incivile” (vorrei scrivere altro....!!!) che scarica i suoi rifiuti a bordo strada. Se qualcuno dovesse vedere e/o sapere qualcosa non eviti a contattare me o la polizia locale; saremo ben lieti di gettare con soddisfazione la spazzatura abbandonata nel giardino dell’incivile! le fototrappole funzionano ma c’è sempre qualcuno che trova il modo di gettare rifiuti per strada...»

