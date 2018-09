Spari all’ex moglie a Scanzorosciate

I testimoni: è fuggito su una Vespa È ancora in fuga l’uomo che la mattina di giovedì 27 settembre ha sparato all’ex moglie in via San Pantaleone a Negrone di Scanzo, dove la donna si era recata in visita a un’anziana sua lontana parente che ogni tanto andava ad aiutare per i suoi problemi di salute.

Tre dei colpi calibro 9 per 21 hanno raggiunto Flora Agazzi, 53 anni, ferendola all’addome e al collo. Benché sempre cosciente durante le fasi dei soccorsi, è poi stata sottoposta un intervento chirurgico e ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’ex marito, Salvatore D’Apolito, 50 anni, si è dato alla fuga dopo aver minacciato con l’arma anche un muratore che lavorava in un vicino cantiere e ha assistito alla scena. Scappato di corsa a piedi per un centinaio di metri, è poi stato visto balzare in sella a una Vespa 50 di colore bianco e che aveva la targa coperta con del nastro adesivo: è ancora ricercato per tentato omicidio.

Flora Agazzi e Salvatore D’Apolito – hanno poi ricostruito i carabinieri della compagnia di Bergamo – erano stati sposati a lungo: due figli più che ventenni, un maschio e una femmina, hanno abitato a Villasanta, in Brianza. Nel gennaio del 2017 Flora Agazzi era tornata a vivere con i suoi genitori, in via Frizzoni a Pedrengo. Per settimana prossima la coppia aveva fissato un appuntamento in tribunale a Bergamo per formalizzare il divorzio. In questo clima sarebbe maturato il raid di giovedì mattina.

