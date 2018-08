Trova soldi e li consegna ai vigili

«Non li conto nemmeno» Il fatto è avvenuto a Zanica dove un signore (in tutti i sensi) ha trovato una busta contenente una discreta quantità di denaro e senza nemmeno contare i soldi, l’ha consegnata ai vigili urbani. Ancora nessuno l’ha reclamata.

Da quasi un mese si trova depositata all’ufficio della polizia locale di Zanica, in attesa che il legittimo proprietario si faccia vivo. Ma ad oggi ancora nessuno ne ha reclamato lo smarrimento. Si tratta di una busta di carta contenente una discreta somma di denaro contante - alcune centinaia di euro -, che un signore (nel senso più vero del termine) residente in paese ha trovato casualmente per terra, su un marciapiede non distante del centro storico e che, senza pensarci un attimo, ha subito consegnato di persona agli agenti della locale.

Un bel gesto di onestà e di senso civico, a cui forse siamo così poco abituati da considerare «straordinario».

