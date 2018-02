Ubriaco provoca incidente a catena

Seriate, l’automobilista ha 22 anni Ha la patente da appena due anni e mezzo e, in stato di ebbrezza, ha provocato un rocambolesco incidente che ha coinvolto quattro veicoli.

L’autore è un 22enne di Carobbio degli Angeli e nell’incidente anche feriti fortunatamente lievi. La carambola è successa in via Nazionale, all’incrocio con via Albenza: da questa strada laterale è sbucata all’improvviso, senza rispettare lo stop, una Wolkswagen Polo che si è immessa sulla via Nazionale, urtando una Panda, che a sua volta ha urtato un autocarro in regolare sosta e un motociclo.

Dai controlli, il giovane che ha provocato l’incidente è risultato positivo all’alcoltest: gli è stata ritirata la patente e consegnata la comunicazione per i lavori di pubblica utilità.

