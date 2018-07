Niente fumo al parco giochi

Si rischia una multa da 500 euro Ponte San Pietro, tolleranza zero nelle aree dedicate al gioco dei bimbi. «Rischio per la salute e modello di comportamento insalubre».

Stretta sul fumo e misure per disciplinare la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche, specie in vetro, a tutela della salute e la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini di Ponte San Pietro. E per chi non rispetta il divieto multe fino a 500 euro.

Sono i divieti contenuti nelle due ordinanze emanate dal sindaco Marzio Zirafa. Il divieto di fumare riguarderà i parchi e le aree destinate al gioco dei bambini, che saranno dotate di apposita segnaletica. Un provvedimento reso necessario per salvaguardare la salute dei bambini, garantendo loro l’utilizzo delle aree gioco entro i giardini pubblici lontano quindi dai rischi legati all’esposizione di fumo passivo, ma anche per non esporli a un modello di comportamento insalubre.

