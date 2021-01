Slavine a Oneta, chiusa la provinciale Isolati 200 abitanti di Scullera e Cantoni

Neve bella da ammirare, ma anche pericolosa, se si distacca dai prati scoscesi, invadendo le strade. Ieri pomeriggio è successo a Oneta, in valle del Riso, e ora 200 persone, i residenti delle frazioni Scullera e Cantoni, sono isolate. Più scariche di neve, almeno tre – dicono dal Comune – si sono riversate sulla provinciale 46 che porta al Passo di Zambla, occupando metà carreggiata. «Ma c’è un fronte ampio una cinquantina di metri che minaccia nuovi distacchi – spiega il sindaco Angelo Dallagrassa –, motivo per cui la strada è stata chiusa». Gli accumuli di neve si sono distaccati da un prato scosceso e senza alberi a far da protezione, tra l’abitato di Oneta – a valle della chiusura – e la frazione Scullera. Sentito il nivologo incaricato, il Servizio Riqualificazione rete viaria della Provincia ha disposto la chiusura precauzionale della provinciale «e domani (domenica 3 gennaio per chi legge, ndr) si vedrà che fare – prosegue il sindaco –: certo non si possono tenere isolate 200 persone a lungo. Se durante la notte le lastre di neve non saranno cadute spontaneamente, si dovrà provvedere a praticare dei tagli in modo da farle scendere».