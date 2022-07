Temporali al Nord oggi e domani. Nel weekend di nuovo sole

Temporali sulle Alpi nella giornata di oggi (giovedì 28 luglio) e domani (venerdì 29 luglio). Nel pomeriggio colpiranno anche il Piemonte per poi trasferirsi in serata e nottata in Lombardia . Sin dalle prime ore di venerdì 29 una linea temporalesca dalle Alpi del Nordovest si estenderà gradualmente verso i settori di pianura di Piemonte e Lombardia per poi dirigersi, alimentata da aria fresca in quota, in serata e nella notte successiva, verso gran parte del Nordest. Il resto dell’Italia continuerà a essere protetto dall’anticiclone per cui non si avvertirà nessun cambiamento importante.