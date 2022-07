I 25 anni del Club Orobico: «Auto d’epoca è emozione»

Gioielli di estetica, fedeli testimonianze dello spirito di un’epoca, modelli che strizzano l’occhio al mito. Il fascino di auto e moto d’epoca si incarna in diversi elementi. Tanto che le si può considerare libri di storia in viaggio su quattro ruote. Il «Club Orobico Auto e Moto d’epoca» di Pedrengo lo sa bene e porta avanti il concetto da un quarto di secolo che taglia proprio quest’anno. Non solo in linea concettuale, ma con un ampio ventaglio di iniziative concrete come il «Concorso di eleganza» che si svolgerà sabato 9 luglio alle 15 nella villa Gromo di Mapello e domenica 10 in viale Papa Giovanni a San Pellegrino Terme con la presenza del ministro del turismo Massimo Garavaglia . Ugo Gambardella , dentista di professione e «lancista convinto», cultore di auto d’epoca per passione da una vita, dirige il sodalizio dal 2010. E nelle sue parole si respira appieno l’emozione di guidare e vedere sfrecciare questi esemplari che cesellano una sensibilità storica particolare ma in fondo universale, consegnata all’eterno.