Gasperini-Roma: terminato l’incontro a Firenze. Si attendono sviluppi

Bergamo, Atalanta non sta a guardare

Se l’esito dell’incontro dovesse essere positivo, ci sarebbe il via libera per la firma con la Roma, ma non prima di aver risolto il contratto con l’Atalanta. Atalanta che, nel frattempo, non sta a guardare e lavora per trovare l’uomo giusto a cui affidare la sua panchina.