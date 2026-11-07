Bergamo, raccolti a Monterosso oltre 700 chili di abiti usati

Oltre 700 chili di vestiti e un afflusso di circa 120 persone. È il bilancio della raccolta straordinaria di abiti usati , promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Aprica e Triciclo, progetto della Cooperativa Impresa Sociale Ruah, per offrire ai cittadini nuove opportunità di consegnare correttamente gli indumenti che non utilizzano più .

Il primo dei quattro appuntamenti è stato durante la giornata di sabato 7 novembre in piazza Pacati, nel quartiere di Monterosso. «Un bel successo - ha commentato l’assessora a Transizione ecologica, ambiente e verde Oriana Ruzzini -. Le persone hanno capito l’opportunità e aderito con entusiasmo». Prossimo appuntamento sabato prossimo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 in piazzale Daste e Spalenga. Restano attive anche le tre sedi permanenti, maggiori info sul sito web del Comune di Bergamo.