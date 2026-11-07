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Cronaca / Bergamo Città Sabato 07 Novembre 2026

Bergamo, raccolti a Monterosso oltre 700 chili di abiti usati

L’INIZIATIVA. Circa 120 persone hanno aderito con entusiasmo al primo di quattro appuntamenti in città. Il prossimo in piazzale Daste e Spalenga.

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Alessio Malvone
Alessio Malvone
Bergamo, raccolti a Monterosso oltre 700 chili di abiti usati
In 700 alla raccolta straordinaria di abiti usati a Monterosso
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Oltre 700 chili di vestiti e un afflusso di circa 120 persone. È il bilancio della raccolta straordinaria di abiti usati, promossa dal Comune di Bergamo in collaborazione con Aprica e Triciclo, progetto della Cooperativa Impresa Sociale Ruah, per offrire ai cittadini nuove opportunità di consegnare correttamente gli indumenti che non utilizzano più.

Bergamo, raccolti a Monterosso oltre 700 chili di abiti usati
La raccolta a Monterosso
(Foto di Colleoni)
Bergamo, raccolti a Monterosso oltre 700 chili di abiti usati
Raccolti oltre 700 chili di abiti usati
(Foto di Colleoni)

Il primo dei quattro appuntamenti è stato durante la giornata di sabato 7 novembre in piazza Pacati, nel quartiere di Monterosso. «Un bel successo - ha commentato l’assessora a Transizione ecologica, ambiente e verde Oriana Ruzzini -. Le persone hanno capito l’opportunità e aderito con entusiasmo». Prossimo appuntamento sabato prossimo dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 in piazzale Daste e Spalenga. Restano attive anche le tre sedi permanenti, maggiori info sul sito web del Comune di Bergamo.

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