Cade nei boschi a Moio de Calvi, 43enne recuperato dal soccorso alpino

Intervento nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre per la VI Delegazione Orobica del soccorso alpino. La centrale ha allertato i tecnici intorno alle 14.30, nel comune di Moio de’ Calvi , località Monte Torcola , per un escursionista di 43 anni caduto mentre camminava nel bosco . Era scivolato e aveva riportato dei traumi a una gamba ; non riusciva a proseguire e ha chiesto aiuto.

Sul posto c’era anche la nebbia e quindi la centrale ha inviato i tecnici del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (sei i soccorritori impegnati), che hanno raggiunto l’infortunato con due mezzi fuoristrada, hanno effettuato la valutazione sanitaria e lo hanno trasportato fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale di Ponte San Pietro per essere medicato.