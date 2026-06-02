Multe raddoppiate per il barbecue sull’Adda a Capriate: prima sanzione da mille euro

È arrivata sabato a Capriate San Gervasio la prima multa da mille euro per chi, ignorando i divieti, ha acceso un barbecue (per la precisione, una griglia usa e getta) nella penisola dell’Adda. Il Comune nei giorni scorsi aveva annunciato il raddoppio delle sanzioni per fare in modo che, nella stagione estiva appena iniziata, tutti rispettassero i vigenti divieti, oltre che di accendere barbecue, anche di balneazione, accampamento, consumo di alcolici, utilizzo di bottiglie di vetro, permanenza prolungata per pic-nic nell’area.

«Abbiamo dimostrato – commenta il sindaco Cristiano Esposito – che quanto annunciamo, poi lo applichiamo». La penisola dell’Adda, che è classificata come area naturalistica, dall’anno scorso è anche diventata pedonale tutti i giorni, 24 ore su 24. Vi si può accedere, quindi, solo a piedi e in bicicletta. E solamente per passeggiate.

Fino allo scorso agosto, invece, quello spazio era utilizzato da decine di persone che vi trascorrevano le giornate estive, facendo grigliate e gettandosi nell’invaso d’acqua che si trova a monte della diga di Trezzo. Il luogo, non a caso, è stato spesso in passato teatro di tragici annegamenti.