Trattiene i figli in Siria: misura cautelare per un uomo a Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo, su delega della Procura, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di un cittadino siriano indagato per sottrazione e trattenimento di minori all’estero e per maltrattamenti contro familiari, aggravati dalla presenza di minori.

Il provvedimento, emesso al termine delle indagini della Squadra Mobile, prevede il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’uomo a Ponte San Pietro.

Il viaggio in Siria e il mancato rientro dei figli

Secondo la ricostruzione degli investigatori, ai primi di luglio l’uomo si sarebbe recato in Siria con la moglie e i figli minorenni. Una volta arrivato nel Paese d’origine, avrebbe impedito ai figli di rientrare in Italia, dove vivono stabilmente e frequentano la scuola. Le indagini avrebbero inoltre fatto emergere l’intenzione dell’uomo di vendere l’abitazione in Italia e trasferirsi definitivamente in Siria con i figli.

Le accuse di maltrattamenti alla moglie