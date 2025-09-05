Veglia e pellegrinaggio da Sotto il Monte alla Cornabusa

Il cammino

La partenza del cammino avverrà dal Giardino della pace a Sotto il Monte e sarà preceduta alle 20.30 da una Veglia ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese cristiane di Bergamo che vede riunite la Comunità cristiana evangelica e le Chiese romena ortodossa, russo ortodossa, cattolica e copta ortodossa. Saranno coinvolti gruppi e persone impegnate nell’ambito della giustizia sociale, nella costruzione della pace e nella difesa dell’ambiente.