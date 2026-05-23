Da Treviglio alla Champions League, Issa Doumbia vola allo Sporting Lisbona: affare record

Solo due anni fa si faceva largo in Serie C, sui campi di provincia. E ora, dopo una stagione trionfale vissuta da protagonista col Venezia, sta per spiccare il grande salto verso la Champions League, realizzando un sogno. È una favola a tinte bergamasche quella di Issa Doumbia: il centrocampista 22enne, nato a Treviglio e cresciuto all’AlbinoLeffe, è vicinissimo al trasferimento allo Sporting Lisbona, una delle big del calcio portoghese, capace di superare la folta concorrenza di mercato. Manca ancora l’ufficialità, ma, stando alle indiscrezioni, l’operazione potrebbe chiudersi per una cifra oltre i 20 milioni di euro, per quella che sarebbe la cessione più remunerativa nella storia del Venezia.

Cresciuto nell’AlbinoLeffe

Quella di Doumbia, in passato nei radar di mercato dell’Atalanta, è un’ascesa rapida costruita con basi solide nella Bergamasca. Il classe 2003, originario della Costa d’Avorio, è cresciuto nella Bassa. Dopo una parentesi nel settore giovanile del Ciserano, ha fatto tutta la trafila nel vivaio dell’AlbinoLeffe, diventando grande con i blues di Zanica, in coppia con l’amico Mohamed Alì Zoma, oggi protagonista in Germania con il Norimberga.

È diventato grande in coppia con l’amico Mohamed Alì Zoma, oggi protagonista in Germania con il Norimberga Doumbia, esordiente a soli 18 anni in Serie C lanciato da mister Michele Marcolini nel 2021, ha bruciato le tappe, imponendosi come centrocampista box to box, tanto da scomodare paragoni con Paul Pogba e facendosi apprezzare per le letture di gioco e la capacità di recuperare palla per poi ribaltare il fronte, oltre che per duttilità, fisicità e un senso del gol affinato col tempo. Nel 2023 ha timbrato lo storico gol salvezza nel playout contro il Mantova. Nella stagione successiva, agli ordini di mister Giovanni Lopez, s'è confermato ulteriormente, tanto da valere la chiamata del Venezia e le prime presenze in Serie A.

L’esultanza di Doumbia dopo lo storico gol al Mantova

(Foto di Magni Paolo Foto)

La cavalcata col Venezia