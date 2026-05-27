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Sport Mercoledì 27 Maggio 2026

De Roon a sorpresa torna in nazionale: andrà al Mondiale con l’Olanda

CALCIO. Il centrocampista nerazzurro convocato dal ct Koeman per l’infortunio di Schouten. Salgono a sei gli atalantini alla kermesse iridata.

Lettura meno di un minuto.
De Roon a sorpresa torna in nazionale: andrà al Mondiale con l’Olanda
Marten de Roon esulta con la maglia della nazionale olandese: il centrocampista dell’Atalanta andrà ai Mondiali
(Foto di Ansa)

Marten de Roon torna in nazionale. A sorpresa, e lo fa per il Mondiale. Il capitano dell’Atalanta, che nel 2024 aveva saltato l’Europeo per infortunio, figura infatti nell’elenco dei 26 giocatori convocati dall’Olanda che va in America. E vestirà l’arancione oltre due anni dopo l’ultima volta, datata 26 marzo 2024, amichevole contro la Germania.

Gli scherzi di Marten sui social

L’ha convocato il ct Ronald Koeman, che nel settembre 2024, costruendo la squadra verso il Mondiale, era stato netto: «Per de Roon il capitolo della nazionale è chiuso». Ora il dietrofront, convinto dall’infortunio di Schouten, che ha le stesse caratteristiche. Il centrocampista nerazzurro ha reagito scherzando: sui social domanda come cancellare gratuitamente la prenotazione sul bus dei supporter, mostrando le foto dell’aereo per Dallas e delle maglie per fare il semplice tifoso. L’Olanda ha scelto di affidarsi alla sua esperienza: nel girone affronterà il Giappone, la Svezia di Hien e la Tunisia.

Con de Roon salgono a sei gli atalantini già convocati per il prossimo Mondiale: oltre a lui, Odilon Kossounou nella Costa d’Avorio, Isak Hien nella Svezia, Sead Kolasinac nella Bosnia, Mario Pasalic nella Croazia e Charles De Ketelaere nel Belgio. Ancora in lizza Kamadeen Sulemana per il Ghana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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