De Roon a sorpresa torna in nazionale: andrà al Mondiale con l’Olanda

Marten de Roon torna in nazionale. A sorpresa, e lo fa per il Mondiale. Il capitano dell’Atalanta, che nel 2024 aveva saltato l’Europeo per infortunio, figura infatti nell’elenco dei 26 giocatori convocati dall’Olanda che va in America. E vestirà l’arancione oltre due anni dopo l’ultima volta, datata 26 marzo 2024, amichevole contro la Germania.

Gli scherzi di Marten sui social

L’ha convocato il ct Ronald Koeman, che nel settembre 2024, costruendo la squadra verso il Mondiale, era stato netto: «Per de Roon il capitolo della nazionale è chiuso». Ora il dietrofront, convinto dall’infortunio di Schouten, che ha le stesse caratteristiche. Il centrocampista nerazzurro ha reagito scherzando: sui social domanda come cancellare gratuitamente la prenotazione sul bus dei supporter, mostrando le foto dell’aereo per Dallas e delle maglie per fare il semplice tifoso. L’Olanda ha scelto di affidarsi alla sua esperienza: nel girone affronterà il Giappone, la Svezia di Hien e la Tunisia.