Cronaca / Valle Brembana
Sabato 30 Agosto 2025

Fungolandia compie 20 anni: «Passione per i funghi e il nostro territorio»

LA RASSEGNA. Fino al 7 settembre tanti eventi tra cultura, natura e tradizioni con Altobrembo.

Melissa Braka
Melissa Braka

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Fungolandia compie 20 anni, l’inaugurazione a Piazza Brembana
Fungolandia compie 20 anni, l’inaugurazione a Piazza Brembana

È ufficialmente partita la ventesima edizione di Fungolandia, l’evento promosso da «Altobrembo» che fino al 7 settembre proporrà una serie di appuntamenti tra cultura, natura e tradizioni locali. L’inaugurazione si è svolta sabato 30 agosto nella sala polivalente di Piazza Brembana, alla presenza dei sindaci della zona, di amministratori locali, volontari, dei rappresentanti del Cai Valle Brembana e di qualche cittadino. Un momento simbolico per celebrare due decenni di rassegna, che negli anni ha saputo consolidarsi come appuntamento di riferimento per la stagione autunnale.

«Vent’anni di Fungolandia, se siamo ancora qua significa che abbiamo lasciato un segno – ha commentato Andrea Paleni, presidente di Altobrembo –. Ci sono stati tanti cambiamenti anche a livello generale, tra cui il turismo, infatti le persone si fermano anche oltre il mese di agosto. Per le prossime edizioni infatti valuteremo in quale periodo sia meglio fare Fungolandia e capire come soddisfare le richieste di chi viene a trovarci. Detto questo io posso solo che ringraziare le amministrazioni, i volontari e le realtà che ogni anno collaborano per la riuscita di questo evento». Pur essendo il fungo il protagonista indiscusso, Fungolandia si distingue anche per le numerose iniziative dedicate a valorizzare l’intero territorio. Tra escursioni guidate, laboratori e attività culturali, i visitatori possono esplorare angoli nascosti e godere della natura incontaminata dell’Alta Valle Brembana, trasformando la rassegna in un appuntamento chiave, sia per adulti che per i più piccoli, in occasione dell’apertura della stagione autunnale nei paesi di Altobrembo.

«Siamo felici di ospitare quest’anno, qui a Piazza Brembana, l’inaugurazione – ha detto il sindaco Leone Gervasoni –. È un primo passo per riportare al centro dell’Alta Valle il nostro territorio».Valeriano Bianchi, presidente della Comunità Montana Valle Brembana, ha voluto sottolineare il valore storico dell’iniziativa. Anche il consigliere regionale Alberto Mazzoleni ha preso parte all’inaugurazione, evidenziando il ruolo di Fungolandia nello sviluppo e nella promozione del territorio: «Eventi come questo sono fondamentali per far conoscere le eccellenze locali e rafforzare l’attrattiva della nostra valle». Per ulteriori informazioni sul calendario completo e i numerosi eventi si può consultare il sito web di Altobrembo.

