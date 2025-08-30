Fungolandia compie 20 anni: «Passione per i funghi e il nostro territorio»

È ufficialmente partita la ventesima edizione di Fungolandia, l’evento promosso da «Altobrembo» che fino al 7 settembre proporrà una serie di appuntamenti tra cultura, natura e tradizioni locali. L’inaugurazione si è svolta sabato 30 agosto nella sala polivalente di Piazza Brembana, alla presenza dei sindaci della zona, di amministratori locali, volontari, dei rappresentanti del Cai Valle Brembana e di qualche cittadino. Un momento simbolico per celebrare due decenni di rassegna, che negli anni ha saputo consolidarsi come appuntamento di riferimento per la stagione autunnale.

«Vent’anni di Fungolandia, se siamo ancora qua significa che abbiamo lasciato un segno – ha commentato Andrea Paleni, presidente di Altobrembo –. Ci sono stati tanti cambiamenti anche a livello generale, tra cui il turismo, infatti le persone si fermano anche oltre il mese di agosto. Per le prossime edizioni infatti valuteremo in quale periodo sia meglio fare Fungolandia e capire come soddisfare le richieste di chi viene a trovarci. Detto questo io posso solo che ringraziare le amministrazioni, i volontari e le realtà che ogni anno collaborano per la riuscita di questo evento». Pur essendo il fungo il protagonista indiscusso, Fungolandia si distingue anche per le numerose iniziative dedicate a valorizzare l’intero territorio. Tra escursioni guidate, laboratori e attività culturali, i visitatori possono esplorare angoli nascosti e godere della natura incontaminata dell’Alta Valle Brembana, trasformando la rassegna in un appuntamento chiave, sia per adulti che per i più piccoli, in occasione dell’apertura della stagione autunnale nei paesi di Altobrembo.