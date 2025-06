Prende una buca e cade, grave ciclista 65enne a Mezzoldo

L’incidente è avvenuto alle 11 di sabato 28 giugno a Mezzoldo in località Scaluggio . Un uomo di 65 anni ha preso una buca mentre era in sella alla bici ed è caduto rovinosamente a terra.

L’uomo era in con un gruppo di una decina di cicloamatori che si sono subito fermati per prestare le prime cure al ferito. Sul posto è poi arrivata un’auto medica da Bergamo e l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e poi caricato sull’elicottero con il quale è stato trasportato in ospedale in codice rosso, in gravi condizioni.