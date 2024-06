Albino, incendio in cotonificio: macchinario in fiamme - Foto

Tra i lavoratori, evacuati, non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute per domare l’incendio quattro squadre dei vigili del fuoco da Bergamo, Clusone e Gazzaniga. L’intervento è durato circa mezz’oretta. Cinque lavoratori sono stati visitati per precauzione: non sono stati riscontrati disturbi da intossicazione. Non ci sono danni gravi, se non da calore o da fumo.