Castione della Presolana, pienone di turisti: rifiuti, cercasi soluzione

Il tema dei rifiuti

«Ecoisole per le emergenze»

«Mercoledì 13 in una sola giornata le ecoisole, su nostra richiesta, sono state svuotate due volte e nonostante ciò c’erano sacchetti lasciati attorno all’ecoisola – spiega la sindaca di Castione Samanta Tagliaferri –. I turisti sul territorio sono tanti, ma probabilmente il servizio non viene utilizzato correttamente. Le ecoisole sono un servizio emergenziale. A Castione abbiamo la raccolta porta a porta affidata a G.Eco con ritiro 2 volte a settimana dell’organico, una volta l’indifferenziato, una volta carta e cartone, una volta la plastica e viene effettuato anche il ritiro porta a porta di vetro e barattolame. Le ecoisole sono dedicate alle emergenze e sono per i residenti e proprietari di seconde case di Castione: vanno utilizzate quando non si possono lasciare i rifiuti fuori dalla propria abitazione nel giorno in cui è previsto il ritiro, magari perché in partenza per le vacanze o per i proprietari di seconde case perché devono rientrare a casa». Le ecoisole sul territorio di Castione sono sei e sono state acquistate e posizionate come in tanti altri comuni del territorio grazie ai fondi Pnrr. «Stiamo valutando soluzioni ottimali per favorire un utilizzo più corretto del servizio – spiega la sindaca –. Posizioneremo anche delle telecamere in tutte le ecoisole, chi non conferirà correttamente sarà sanzionato».