Castione, malore in falesia: scalatore di 52 anni soccorso con l’elicottero

Intervento del Soccorso alpino e dell’elisoccorso sabato sera a Castione della Presolana per uno scalatore di 52 anni che ha avuto un malore mentre si trovava alla base della falesia Foppella. Immediato l’allarme al Nue 112, scattato poco dopo le 19. La centrale ha subito mandato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, le squadre del Soccorso alpino, a supporto dell’équipe e un’ambulanza dei Volontari Presolana. L’uomo è stato raggiunto, immobilizzato, verricellato e caricato sull’elicottero, con il quale è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono gravi. L’elisoccorso di Bergamo si era invece alzato in volo in mattinata, alle 11,20 a Valbondione, per soccorrere un uomo di 32 anni caduto nei pressi del rifugio Coca. Rimasto ferito in modo lieve, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Piario per accertamenti.