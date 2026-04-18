Escursionista di 37 anni muore sopra il lago di Coca: travolto da una caduta massi
IL DRAMMA. La tragedia sabato mattina: inutile l’intervento dell’elisoccorso per l’alpinista. Illesi i due compagni, soccorsi resi difficili dalla zona impervia.
Un escursionista di 37 anni, residente in provincia di Bergamo, è morto nella mattinata di sabato 18 aprile nella zona sopra il lago di Coca in seguito a una caduta massi nel canalone di Scais. L’uomo si trovava in compagnia di altre due amici durante un’uscita in quota.
L’allarme è scattato poco dopo le 7. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Valbondione e uno da Sondrio, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore a causa della conformazione impervia della zona.
Illesi gli altri due componenti della comitiva, impegnata nella risalita oltre duemila metri di quota. Attivati i soccorsi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i Carabinieri di Clusone.
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