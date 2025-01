Gorno piange Marièt: a 102 anni era la decana del paese

La storia

Era la più piccola di sei fratelli, ed è stata anche l’ultima a spegnersi. Rimasta vedova a soli 42 anni, si trovò costretta a rimboccarsi le maniche per non far mancare nulla alla famiglia: oltre al lavoro come operaia nel settore tessile, come molte donne all’epoca, si dedicava con dedizione alla casa e ai tre figli. Non c’era tempo per coltivare passioni o hobby.