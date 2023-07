Incidenti e cantieri in Valle Seriana. È emergenza traffico

Sono giorni di fuoco, e non solo a causa delle alte temperature, per i molti pendolari e automobilisti della Valle Seriana. Non è una novità, ma il weekend appena trascorso, tra l’8 e il 9 luglio, è stato da panico (come è stato letteralmente definito sul gruppo Facebook «Viabilità in Valle Seriana»), complice principalmente il cedimento di un tratto di carreggiata, avvenuto lungo la statale 671, all’altezza di Gazzaniga in direzione Clusone (nelle vicinanze del mobilificio Ongaro Arreda). Il cedimento si è verificato nella serata di venerdì 7 luglio, e sin da subito ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, in modo particolare durante le giornate di sabato e domenica, quando la valle è stata presa d’assalto per le consuete gite fuori porta o per raggiungere le località montane.