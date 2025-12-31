Selvino, torna la mini marcia di Berto al tramonto sull’Altopiano

Dopo il grande successo dell’estate con la Minimarcia degli Alpini, Berto e i suoi amici sono pronti col solito impegno, passione e amore per tutti coloro che scelgono di raggiungere l’Altopiano Selvino-Aviatico con la tradizionale Minimarcia Invernale di Berto giunta alla 39esima edizione nata nel lontano 1986.