Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Selvino, torna la mini marcia di Berto al tramonto sull’Altopiano

LA MINIMARCIA. Giunta alla 39esima edizione si terrà il 4 gennaio. Per tutti doni e sorprese. Ecco come iscriversi.

Dopo il grande successo dell’estate con la Minimarcia degli Alpini, Berto e i suoi amici sono pronti col solito impegno, passione e amore per tutti coloro che scelgono di raggiungere l’Altopiano Selvino-Aviatico con la tradizionale Minimarcia Invernale di Berto giunta alla 39esima edizione nata nel lontano 1986.

Il patron Angelo Bertocchi con il prezioso aiuto degli Amici di Berto, di Eventi Doc Asd ripropone la camminata non competitiva di soli 3 km adatta a tutte le età per le strade di Selvino accompagnati ad artisti luminosi.

Le iscrizioni inizieranno da martedì 2 gennaio presso la Casa di Berto in Corso Monte Rosa 46 e gli iscritti riceveranno un b ellissimo palloncino a led, un braccialetto di Berto, i guantini, una calza della befana con dolci, un punchball e altre sorprese.

Coloro che non potranno recarsi a Selvino prima della Minimarcia potranno prenotare la loro iscrizione inviando un’email a [email protected] e riceveranno tutte le indicazioni per ritirare l’iscrizione poco prima della partenza prevista alle 17 con ritrovo in Piazza del Comune a partire dalle 16 con animazione/baby dance e gli Alpini di Selvino vi aspettano con la loro accogliente bancarella dove potrete gustare le caldarroste e vin brulè. Per info tel 035.763097 o visitate il sito www.minimarcia.it.

