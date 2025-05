Sulle tracce della Resistenza, in 250 alla Malga Lunga

C’è chi ha scelto di mettersi in marcia alle prime luci dell’alba, affrontando le 7 ore e mezza dello storico sentiero «Caslini» da Scanzorosciate, tra i più impegnativi e storici dell’intero percorso. Chi ha preferito il «Tormenta», un tracciato che da Endine Gaiano sale, attraversando boschi e passaggi ricchi di significato. Altri partecipanti e altre partecipanti ancora hanno optato per uno degli itinerari che da località diverse come Cerete Basso, Sovere, Forcella di Ranzanico, Valpiana, Monte Farno, Gandino, Peia, il rifugio San Lucio e San Lorenzo di Rovetta, si sono snodati lungo le diverse valli bergamasche, fino a convergere tutti verso la stessa meta: il museo-rifugio intitolato alla 53ª Brigata Garibaldi «13 Martiri di Lovere».