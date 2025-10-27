Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 27 Ottobre 2025

Una vita per il ciclismo, è morto Fausto Carrara

IL LUTTO. «La bici era la sua vita», è il ricordo dei familiari di Fausto Carrara, che sabato si è spento lasciando un vuoto a Leffe e nell’intera Val Gandino.

Fausto Carrara
Fausto Carrara

Leffe

Portato via da un male inesorabile a soli 56 anni, Carrara aveva ereditato dal padre Gianni la passione per il ciclismo, impegnandosi prima nella ciclistica di Leffe e, soprattutto, nel progetto che portò nel 2009 alla fusione delle società ciclistiche di Leffe, Peia, Gandino e Casnigo nella «Ciclisti Valgandino». «Fino all’anno scorso pedalava fino a Biella», ricorda il fratello Giuseppe, anche lui ciclista di ottimo livello ed ex sindaco di Leffe. Massofisioterapista, «si è dato da fare fino all’ultimo. Allegro, sarcastico, univa familiari e amici».

Fausto lascia nel dolore la moglie Elisabetta, le sorelle Daniela e Marisa e i fratelli Giuseppe e Giorgio (assessore a Cazzano), i figli Paolo, Laura e Giovanni con Verdiana e la piccola Carlotta. Ma anche la mamma Tonina. La veglia sarà oggi alle 17, il funerale domani alle 15 partendo dall’abitazione. La salma andrà al tempio crematorio.

