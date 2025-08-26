Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 26 Agosto 2025

Valgoglio, si ribalta il trattore: 68enne in ospedale

A NOVAZZA. Il mezzo avrebbe avuto un problema tecnico nella mattinata del 26 agosto. Improvvisamente ha preso velocità e l’uomo, nel tentativo di fermarsi sterzando, è caduto a terra.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Il trattore ribaltato a Novazza di Valgoglio: ferito un uomo di 68 anni
Il trattore ribaltato a Novazza di Valgoglio: ferito un uomo di 68 anni

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito a Novazza, frazione di Valgoglio, mentre stava recuperando del fieno attorno all’ora di pranzo di martedì 26 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, il 68enne, residente a Colarete, stava percorrendo la mulattiera che conduce al cimitero con il suo trattore, quando il mezzo avrebbe avuto un problema tecnico. Improvvisamente ha preso velocità e l’uomo, nel tentativo di fermarsi sterzando, è caduto a terra. Gli abitanti della contrada hanno sentito il tonfo e dato subito l’allarme.

Fortunatamente l’uomo non è stato schiacciato dal trattore, ma ha riportato importanti traumi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, insieme ai militari del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone. Il 68enne è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

