Valgoglio, si ribalta il trattore: 68enne in ospedale

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito a Novazza, frazione di Valgoglio, mentre stava recuperando del fieno attorno all’ora di pranzo di martedì 26 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, il 68enne, residente a Colarete, stava percorrendo la mulattiera che conduce al cimitero con il suo trattore, quando il mezzo avrebbe avuto un problema tecnico. Improvvisamente ha preso velocità e l’uomo, nel tentativo di fermarsi sterzando, è caduto a terra. Gli abitanti della contrada hanno sentito il tonfo e dato subito l’allarme.