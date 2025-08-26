Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 26 Agosto 2025

Villa di Serio, danneggiato l’impianto di video sorveglianza: cavi elettrici tranciati

I DANNI. Il sistema «Thor», di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana, ha smesso di funzionare tra fine luglio e Ferragosto. I tecnici hanno scoperto che tutti i collegamenti erano stati tagliati.

Il sistema di videosorveglianza Thor: i cavi tranciati in via Crotti a Villa di Serio
Il sistema di videosorveglianza Thor: i cavi tranciati in via Crotti a Villa di Serio

A Villa di Serio ignoti hanno messo fuori uso l’impianto di video sorveglianza e rilevamento targhe «Thor», installato in via Crotti e di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana. Secondo le prime ricostruzioni, il danneggiamento sarebbe avvenuto tra la fine di luglio e Ferragosto.

Gli uffici dell’ente si sono accorti del guasto perché il sistema aveva smesso di trasmettere dati. È stato durante il sopralluogo che i tecnici della ditta incaricata hanno scoperto la causa: tutti i cavi elettrici erano stati tranciati senza una ragione apparente. Un atto vandalico che rischia di compromettere la sicurezza e il controllo del traffico nella zona, in attesa che l’impianto venga ripristinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA