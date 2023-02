Chiara Ferragni con i figli dal Ferdy a Lenna

Con gli amici i due bambini hanno anche disegnato e approfittato della bellissima giornata per giocare all’aperto. Nelle storie della pagina Ig di Chiara Ferragni, la piccola Vittoria è la più intraprendente: dà il biberon a una capretta, prepara il fieno per nutrire altri amici della stalla, con la mamma sorridente. E Fedez? Da alcuni giorni il mondo del web parla di crisi della coppia per la mancanza di post condivisi, ma c’è anche chi vocifera nella trovata pubblicitaria in attesa della seconda edizione della serie «The Ferragnez» su Prime.