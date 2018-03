Curno, le si ferma la macchina in galleria

Abbandona l’auto sull’Asse: lunghe code Si è spaventata perchè le si è fermata la macchina, ma ha fatto la cosa più sbagliata: ha abbandonato l’auto in galleria, sull’Asse interurbano, causando lunghe code e disagi.

È successo tra Curno e Bonate, nella galleria dell’Asse interurbano: una donna di Ambivere non riusciva a far ripartire la sua vettura e l’ha abbandonata in mezzo alla strada. Un bel problema, anche perchè lei ha tentato di fuggire a piedi, causando disagi e code nella galleria San Roberto dove ha abbandonato la ma macchina.

La vicenda risale alle 12.15 di lunedì 26marzo: la Volkswagen Passat della donna, una 30enne di origine straniera, si è fermata probabilmente a causa di un guasto. La giovane donna è scesa dell’auto e ha cercato di uscire dalla galleria a piedi. Fortunatamente in quel momento è sopraggiunta una pattuglia di Sorveglianza Italiana, che ha fermato la guidatrice e l’ha messa in sicurezza, prima di chiamare aiuto: sul posto anche i carabinieri di Ponte San Pietro. Il comportamento della donna ha provocato lunghe code, ancora segnalate alle 13.40.

