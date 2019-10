El hajami Mostafà, per gli amici Musta

Dalmine, muore a 25 anni per tumore

L’addio degli amici allo stadio In sei mesi la malattia se l’è portato via. Si chiamava El hajami Mostafà ma tutti a Dalmine, gli amici del calcio e del bar di paese, lo conoscevano e apostrofavano con il soprannome che lui stesso aveva scelto: El Musta o solo Musta.

Aveva solo 25 anni. Nato a Bergamo, viveva a Dalmine da anni insieme con la sua famiglia proveniente dal Marocco, immigrata in città negli anni ’80. Musta è morto nella giornata di domenica 6 ottobre, portato via da un male incurabile.

Lo striscione degli amici per ricordare la scomparsa prematura di Musta

Musta aveva frequentato l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato Pesenti di Bergamo, e faceva l’operaio da un anno all’Abb Sace. Classe 1994, era il maggiore tra i fratelli, ne aveva due più piccoli, che tutt’ora frequentano le scuole a Sabbio di Dalmine. Viveva con la famiglia e aveva una grande passione per il calcio. Tifosissimo dell’Inter, proprio domenica 6 ottobre, nel derby contro la Juventus, gli amici per ricordarlo gli hanno preparato uno striscione, che hanno esposto al Meazza durante la partita. Semplici parole venute dal cuore: «Musta: uno di noi. Ciao angelo».

