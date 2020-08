Sollievo ad Albano, tutti i tamponi negativi

Controlli ai contatti del 17enne ricoverato Sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati sui 23 contatti stretti individuati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.

«La collaborazione della famiglia ci ha permesso di individuare in tempi rapidi i contatti stretti del ragazzo – spiega Lucia Antonioli, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Bergamo –: tutti sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo e nella giornata di oggi sono pervenuti i risultati, tutti negativi».



Migliorano nel frattempo le condizioni del giovane ricoverato al Policlinico di Milano. Giovedì era stato sottoposto a una Tac: «Mio figlio ha cominciato a stare male lunedì 17 agosto - ha raccontato il papà -. Aveva 38.5 di febbre e disturbi intestinali. Ha preso la tachipirina ma poi continuavano a mancargli le forze e i sintomi non passavano così abbiamo chiamato la Croce Rossa. Lunedì è stato ricoverato in Pediatria a Seriate, poi verso le 2 di notte la situazione è peggiorata e l’hanno trasferito in Rianimazione. Ma continuava a peggiorare così mercoledì l’hanno trasferito in Terapia intensiva al Policlinico di Milano». Il giorno peggiore è stato questo. Perché oltre al repentino peggioramento del giovane, la sua famiglia è stata segnata anche da un lutto, quello del nonno materna del ragazzo che si è spento in una casa di riposo della provincia per patologie non legate al Covid.

