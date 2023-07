Arbitri, Bonacina promosso dalla C: potrà dirigere gare del campionati di Serie A e B

Almeno un arbitro bergamasco dirigerà nella prossima stagione partite di Serie A e B. È Kevin Bonacina, 29 anni, fischietto della sezione Aia di Bergamo, promosso dalla Can C alla Can. Bonacina entra a far parte della squadra arbitrale delle due massime serie del calcio italiano: il salto di categoria è stato ufficializzato lunedì 3 luglio dal designatore Gianluca Rocchi.