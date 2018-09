Atalanta a caccia dei tre punti

A Firenze Gasp rilancia Pasalic Segui la cronaca in diretta della partita tra Fiorentina e Atalanta. Dopo gli ultimi due pareggi i nerazzurri vogliono tornare a gustare i tre punti. Contro i viola non sarà facile.

Una sveglia in attacco, una sveglia in classifica. L’Atalanta a Firenze a caccia dei tre punti in trasferta, mai arrivati quest’anno. È ancora presto, c’è un campionato davanti, ma i nerazzurri sono chiamati a una prova convincente. Mercoledì Gomez e compagni hanno sbattuto contro il muro del Torino, oggi affronteranno una squadra abituata a imporre il proprio gioco e non così barricadera come i granata. Allo stesso tempo un’opportunità e uno svantaggio. In difesa mancherà Masiello, fermato da un problema muscolare, in tribuna a fare il tifo per i compagni. Gasperini rilancia Pasalic al posto di Rigoni dietro a Zapata in compagnia del Papu Gomez. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

Ecco le formazioni in campo

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Gomez, Freuler, De Roon, Castagne, Mancini, Hateboer, Pasalic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Mancini, Bettella, Valzania, Castagne, Pessina, Rigoni, Gosens, Tumminello, Ilicic, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Fiorentina: Lafont, Biraghi, Milenkovic, Santos, Simeone, Pjaca, veretout, Pezzella, Benassi; Chiesa, Franchescoli. A disposizione: Dragoski, Ghidotti, Ceccherini, Hancko, Laurini, Diks, Dabo, Fernandes, Norgaard, Eysseric, Mirallas, Vlahovic, Thereau.

Allenatore: Stefano Pioli.

Abitra Valeri.

