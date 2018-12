Atalanta, a grandi passi verso l’Europa

E l’attacco ora ha una marcia in più Dopo due passi falsi la vittoria esterna a Udine rilancia le ambizioni europee nerazzurre. L’arma in più è l’attacco che è il terzo di tutto il campionato dietro solo a Juventus e Napoli.

L’Atalanta c’è eccome ed è tornata da Udine consapevole di una possibile ulteriore risalita in graduatoria dopo i due passi falsi contro Empoli e Napoli. In primis a regalarci una quantità industriale di ottimismo è Zapata che con la tripletta in Friuli ha dimostrato tutta la sua forza e le sue potenzialità. Con lui anche tutto il reparto offensivo in questo momento è l’arma din più della squadra di Gasperini. Sono 29 le reti segnate in 15 partite, una media di quasi due a partita, meglio hanno fatto solo Juve e Napoli con 32.

Serie A TIM 2018-19 giornata 15 udinese - atalanta dopogol zapata duvan

(Foto by Magni Paolo Foto)

E contro l’undici allenato da Nicola mancava Ilicic, non uno qualsiasi. Nel posticipo serale di lunedì prossimo contro la Lazio il fantasista sloveno tornerà sul campo dopo i due turni di squalifica e questo non potrà che dare ulteriore qualità in avanti. Altro aspetto da non sottovalutare è aver ritrovato Barrow, che entrato al tredicesimo della ripresa, si è mosso con la disinvoltura della passata primavera.

Serie A TIM 2018-19 giornata 15 udinese - atalanta zapata con pallone per ttripletta

(Foto by Magni Paolo Foto)

Anche sul piano atletico è un’Atalanta in buona salute, lo dimostra l’uno-due confezionato a Udine nella ripresa che ha portato alla vittoria. Annotazione finale: all’avvicinarsi del mercato invernale prima di Udine c’era chi suggeriva alla dirigenza questo o quel rinforzo: a distanza di una sola settimana si è già cambiata idea?

© RIPRODUZIONE RISERVATA