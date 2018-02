Atalanta, Caldara e Gomez in dubbio Spinazzola si candida al rientro Entrambi i nerazzurri hanno il mal di schiena e rischiano di saltare il match contro il Chievo.

Non solo Caldara: anche il Papu è in dubbio per il mal di schiena. Brutte notizie dalla seduta di venerdì 2 febbraio a Zingonia, la prima pre-Chievo con la squadra riunita in un gruppo unico, dopo che mercoledì si sono allenate solo le riserve, che poi giovedì hanno affrontato il Villa d’Almè (con i titolari a parte). Caldara, che era uscito dolorante alla schiena durante la gara di allenamento, ha lavorato a parte e lo stesso è stato per Gomez, pure lui fermato dallo stesso tipo di problema: non si tratta di nulla di grave, è solo normale mal di schiena, ma la vicinanza del prossimo impegno (contro il Chievo si gioca già domenica, alle 15, al Comunale) apre il punto interrogativo.

L’Atalanta aspetta, in apprensione: è possibile che contro il Chievo debba fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti (o, almeno, di uno di loro). Buona notizia invece per Spinazzola è recuperato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA