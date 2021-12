Atalanta, dal Sassuolo arriva Boga per 22 milioni: atteso lunedì a Zingonia Il ventiquattrenne della Costa d’Avorio, potrebbe arrivare già lunedì a Zingonia. Non sarà comunque immediatamente disponibile alla ripresa del campionato, in quanto convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d’Africa.

È atteso a giorni, e probabilmente arriverà già lunedì 27 dicembre in sede a Zingonia, Jeremie Boga, l’attaccante del Sassuolo richiesto dall’allenatore Gian Piero Gasperini a completamento dell’organico dell’Atalanta.

Mercoledì, tra l’altro, è prevista la ripresa degli allenamenti al rientro dalle vacanze di Natale, anche se per aggregarsi ai nuovi compagni serve il permesso del club emiliano, visto che i trasferimenti di cartellini nella sessione invernale del calciomercato si aprono soltanto il 3 gennaio prossimo.

Il ventiquattrenne della Costa d’Avorio, acquistato per 22 milioni di euro, non sarà comunque immediatamente disponibile alla ripresa del campionato, in quanto convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d’Africa in Camerun a partire dal 9 gennaio: per Boga la fase a gironi (nell’E, con Algeria, Sierra Leone e Guinea Equatoriale) si conclude il 20, la finale è il 6 febbraio.

