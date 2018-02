Atalanta, né Caldara né Papu a Crotone?

Niente paura, le alternative sono al top Pare scontato che come accaduto nell’ultimo turno di campionato contro il Chievo l’Atalanta non utilizzerà gli acciaccati Caldara e Gomez nell’anticipo di sabato a Crotone.

Nulla di preoccupante nonostante le assenze dei due titolari protagonisti di un avvio di stagione tra alti e bassi soprattutto a causa delle non perfette condizioni fisiche. Perché non preoccupante? è subito detto. Mister Gasperini probabilmente li sostituirà con Mancini e Palamino in difesa e Ilicic o Cristante a fianco di Petagna o di Cornelius. L’abbondanza nella scelta è un privilegio riservato a pochi allenatori, specie se chiamati a gestire giocatori di club con rose non all’altezza (non è il caso dell’Atalanta). Merito del Gasp è quello di aver lanciato nella mischia giocatori (Mancini, Palomino, Ilicic, Cristante) che lo stanno contraccambiando alla grande. Cominciamo dal ventunenne Mancini, risultato il match winner contro l’undici clivense (e scusate se è poco). Ma anche le prove di Palomino hanno suscitato consensi tanto da non considerarlo, ormai, un classico ripiego.

Spostandoci nei reparti avanzati note estremamente buone per Cristante e Ilicic. Il primo, ricostruito a tempo di record per filo e per segno, ancora da Gasperini, è segnalato a caratteri cubitali sui taccuini di parecchie big. L’altro, al pari del Papu, dispone di un bagaglio tecnico al di sopra della norma. Ma torniamo a bomba con riferimento alla prossima trasferta in Calabria, con la formazione rivitalizzata da Zenga reduce dall’uno a uno di San Siro, sponda interista. La scelta ricadrà su Mancini o su Palomino? E ancora, verranno confermati insieme Cristante e Ilicic o questa volta ne verrà utilizzato uno? N mancano le alternative per non far rimpiangere con gli interessi né Caldara né Gomez. E pensare che parecchi avevano invocato, alla riapertura del mercato d’inverno, l’allargamento della rosa.

