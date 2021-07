Atalanta, pari per 1-1 nell’amichevole col Maccabi. Colley in gol Nella seconda amichevole della stagione, l’Atalanta pareggia per 1-1 con il Maccabi Bnei Reina (formazione israeliana) al Centro Bortolotti di Zingonia nel pomeriggio di domenica 18 luglio

Grazie a un gol nel finale di Colley (a 2’ dal 90’) con un tocco sotto dopo aver preso precedentemente un palo sottomisura al 7’ della ripresa, l’Atalanta priva dei soliti 12 nazionali tranne il russo Miranchuk acciuffa in extremis l’1-1 nella seconda uscita stagionale a Zingonia contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina (serie B locale).

Tra i titolari, in campo anche Djimsiti, Palomino e Ilicic; in porta, Sportiello subentrato a Rossi nella ripresa. Di Amash al 29’ del primo tempo il provvisorio vantaggio ospite con un’azione personale. Anche questo test, come il 13-0 all’AlbinoGandino (Eccellenza lombarda) di venerdì e tutti quelli in calendario presso la sede del Centro Sportivo Bortolotti, è stato disputato a porte chiuse domenica 18 luglio in ossequio ai protocolli anti-Covid-19.

Ancora a parte Hateboer, Lammers e Kovalenko. Le sessioni sul campo riprenderanno martedì 20 luglio con una seduta pomeridiana; venerdì 23 arriva al Modena e domenica 25 la Pergolettese, sempre alle ore 17, come la sgambata al Gewiss Stadium di Bergamo a fine luglio contro il Pordenone. Il 7 agosto si rende invece visita al West Ham (ore 16 italiane) al London Stadium per la Betway Cup.

