Atalanta, tre punti pesantissimi

Mancini abbatte il Chievo: 1-0 L’ennesimo giovane decisivo in maglia nerazzurra. L’ennesimo difensore goleador. È Gianluca Mancini a mettere la firma sulla vittoria dell’Atalanta contro il Chievo.

Tre punti davvero preziosi per gli uomini di Gasperini che, complice il pareggio del Milan a Udine, centrano il sorpasso a danno dei rossoneri. Una partita tosta quella contro i gialloblù di Maran. Inizio brillante dell’Atalanta, ma il Chievo non si fa intimorire riuscendo a bloccare i tentativi di Petagna, Ilicic e soprattutto Cristante. Gasp l’aveva detto alla vigilia: occhio al contropiede. E infatti in un paio di occasioni l’undici di Maran ha spaventato, non poco, la retroguardia guidata da Masiello e Mancini. Nel secondo tempo è proprio quest’ultimo a conquistarsi il ruolo di primo attore. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il giovane difensore ci mette forse il petto, forse la coscia e devia in rete. Poco importa l’anatomia del gol: il Var dà l’ok e lo stadio può esultare per il vantaggio difeso con il coltello tra i denti fino al triplice fischio finale.

