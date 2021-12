Gli arbitri escono dal campo dopo la decisione di rinviare per neve la gara a giovedì (Foto by Paolo Magni)

Atalanta-Villareal non si gioca, partita rinviata a giovedì alle 16.30: tutte le info per i tifosi È ufficiale, si gioca giovedì alle 16.30, troppa la neve caduta sul Gewiss Stadium. Ecco le informazioni utili per i tifosi.

La gara Atalanta-Villareal non si gioca, è stata rinviata per neve a giovedì alle 16.30. È questa la decisione finale dell’arbitro dopo un’attenta valutazione di tutte le variabili, tra cui la sicurezza dei giocatori e la possibilità che le condizioni meteorologiche non migliorassero. La neve ha coperto il campo e anche se inizialmente si era deciso di giocare posticipando l’avvio alle 21.20, poi considerato anche che continuava a cadere con intensità, l’arbitro Anthony Taylor ha deciso dopo aver sentito le due società di rinviare la gara a giovedì. Dopo qualche minuto è stato deciso che il fischio d’inizio sarà alle 16.30.

8 DICEMBRE 2021 CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022 Atalanta-Villarreal Nella foto: giardinieri puliscono le linee

(Foto by Magni Paolo Foto)

8 DICEMBRE 2021 CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022 Atalanta-Villarreal Nella foto: giocatori atalanta ispezione campo

(Foto by Magni Paolo Foto)

BIGLIETTI VALIDI PER LA GARA DI RECUPERO

I biglietti emessi per accedere all’incontro, inizialmente in programma alle 21 di mercoledì 8 dicembre, saranno considerati validi per l’accesso al Gewiss Stadium in occasione della gara di recupero di giovedì 9 dicembre alle 16.30.

CAMBIO UTILIZZATORE

I tifosi che a causa del cambiamento di data ed orario non potessero più assistere all’evento, potranno cedere il proprio titolo di accesso a terze persone, tramite la funzione di Cambio Utilizzatore al link

https://atalanta.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowChangeTicketEventList .

I biglietti saranno cedibili a tutti, indipendentemente dalla tariffa selezionata in fase di acquisto.

MODALITA’ DI RIMBORSO

Per chi fosse impossibilitato sia ad assistere alla partita, sia a cedere il titolo, potrà richiedere il rimborso del biglietto acquistato. Le modalità di rimborso, stabilite da Vivaticket, verranno rese note con successivo comunicato.

La Società informa inoltre che sarà possibile acquistare eventuali tagliandi ancora disponibili, secondo le modalità previste per la fase di vendita libera, sino all’inizio della partita riprogrammata per giovedì 9 dicembre.

BIGLIETTERIA VIALE GIULIO CESARE

La biglietteria di Viale Giulio Cesare, con orario di apertura da stabilire in funzione dell’orario in cui inizierà la partita, sarà aperta per:

– assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto [email protected];

– vendita dei tagliandi eventualmente disponibili.

Si ricorda infine che tutte le informazioni riguardanti la partita sono consultabili al link https://www.atalanta.it/news/ucl-atalanta-villarreal-dal-26-novembre/.

