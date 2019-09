Basket: esordio vincente per Bergamo

Lautier decisivo all’ultimo secondo Supercoppa della Lega di Serie A2, in campo contro i milanesi dell’Urania. Mercoledì 11 settembre con la formazione cittadina impegnata a Orzinuovi, mentre la Cassa Rurale (ex Remer) giocheràa sua volta con l’Urania.

Rocambolesca vittoria del Bergamo all’esordio della Supercoppa della Lega di serie A2. Merito principale del successo da attribuire all’inglese Lautier che, a un secondo dal termine dell’incontro, ha realizzato il canestro del sorpasso. Giustamente amareggiati e delusi i milanesi dell’Urania, in vantaggio per quasi tutto il quarto tempo. Due squadre che si sono equivalse per le poche qualità evidenziate. L’allenatore romano Marco Calvani ha di che lavorare per dare un gioco al rinnovatissimo roster.

Da migliorare, poi, la competitività dei singoli, apparsi al di sotto dei loro comunque dimostrabili valori. Insomma, gli schemi offensivi portati a termine, se ne sono visti gran pochi. Sotto la lente d’ingrandimento i due stranieri: note positive per il citato Lauter, autore di ben 24 punti con l’aggiunta del prezioso e determinante canestro finale. Questi i parziali di una sfida poco attraente, movimentata tuttavia dal descritto finale: 24-24; 39-49 all’intervallo lungo; 53-54; 71-70. Al termine del primo turno Bergamo e Treviglio festeggiano così il primato in classifica. Appuntamento per entrambe mercoledì 11 settembre con la formazione cittadina impegnata a Orzinuovi, mentre la Cassa Rurale (ex Remer) si recherà sul parquet dell’Urania.

